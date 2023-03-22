"Евро-Футбол.Ру": Талалаев покинул "Торпедо" из-за конфликта с руководством

Российский футбольный тренер Андрей Талалаев покинул московское "Торпедо". По информации "Евро-Футбол.Ру", Талалаев ушел из команды из-за конфликта с руководством клуба.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Специалист возглавлял столичный клуб с октября 2022 года. При нем черно-белые провели 12 матчей, в которых потерпели девять поражений.

После 20 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Торпедо" набрало восемь очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата. В ближайшем матче "Торпедо" в гостях сыграет с "Ростовом". Встреча пройдет 2 апреля и начнется в 19.00 по московскому времени.