Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+19° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
1 час назад

"Евро-Футбол.Ру": Талалаев покинул "Торпедо" из-за конфликта с руководством

Газета.Ruиещё 1

Российский футбольный тренер Андрей Талалаев покинул московское "Торпедо". По информации "Евро-Футбол.Ру", Талалаев ушел из команды из-за конфликта с руководством клуба.

"Евро-Футбол.Ру": Талалаев покинул "Торпедо" из-за конфликта с руководством
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалист возглавлял столичный клуб с октября 2022 года. При нем черно-белые провели 12 матчей, в которых потерпели девять поражений.

После 20 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) "Торпедо" набрало восемь очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата. В ближайшем матче "Торпедо" в гостях сыграет с "Ростовом". Встреча пройдет 2 апреля и начнется в 19.00 по московскому времени.

Ранее известный комментатор и блогер Василий Уткин прокомментировал новость об увольнении Андрея Талалаева с поста главного тренера "Торпедо".

Футбол,Василий Уткин,Андрей Талалаев,Торпедо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий