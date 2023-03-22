Стало известно, кто может возглавить «Тоттенхэм» в случае ухода Конте

Контракт итальянского специалиста истекает летом 2023 года.

Руководство «Тоттенхэм» определилось с основными кандидатами на должность главного тренера команды. Об этом сообщает британская пресса.

Ранее появилась информация, что нынешний наставник «шпор» Антонио Конте может быть уволен в ближайшее время.