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1 час назад

Стало известно, кто может возглавить «Тоттенхэм» в случае ухода Конте

Советский спорт

Контракт итальянского специалиста истекает летом 2023 года.

Стало известно, кто может возглавить «Тоттенхэм» в случае ухода Конте
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Руководство «Тоттенхэм» определилось с основными кандидатами на должность главного тренера команды. Об этом сообщает британская пресса.

Ранее появилась информация, что нынешний наставник «шпор» Антонио Конте может быть уволен в ближайшее время.

Как утверждает источник, сменить итальянца могут Рубен Аморим, Венсан Компани, Маурисио Почеттино, Томас Тухель, Луис Энрике или Роберто Де Дзерби.

Напомним, что Конте стал главным тренером «Тоттенхэма» в ноябре 2021 года. В настоящий момент лондонская команда располагается на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков после 28 проведенных встреч.

Футбол,Рубен Аморим,Томас Тухель,Венсан Компани,Луис Энрике,
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