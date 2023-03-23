Защитник «Химок» подтвердил подлинность аудиозаписи с матерной тирадой Гогниева

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий подтвердил подлинность аудиозаписи, на которой отчётливо слышно, как главный тренер подмосковной команды Спартак Гогниев с использованием нецензурной брани кричит на футболистов.

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Как сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, Тихий отдельно отметил, что на запись попала лишь малая часть того, что было произнесено наставником «Химок».

Отметим, что накануне, 22 марта, в распоряжении СМИ появилась аудиозапись сверхэмоционального монолога Спартака Гогниева. На нём в он крайне неуважительной манере общался с некоторыми игроками клуба. Таким образом наставник сорвал свой гнев на Дмитрии Тихом и Аязе Гулиеве, отстранённых от работы с основным составом «Химок».

Ранее появилась информация, что накануне, 9 марта, у Гогниева возник серьёзный конфликт с Гулиевым и защитником подмосковного клуба Дмитрием Тихим. В СМИ утверждалось, что их конфликт едва не перерос в драку и был остановлен только благодаря сотруднику безопасности «Химок».