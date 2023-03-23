Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+12° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
36 минут назад

Защитник «Химок» подтвердил подлинность аудиозаписи с матерной тирадой Гогниева

Betassistиещё 3

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий подтвердил подлинность аудиозаписи, на которой отчётливо слышно, как главный тренер подмосковной команды Спартак Гогниев с использованием нецензурной брани кричит на футболистов.

Защитник «Химок» подтвердил подлинность аудиозаписи с матерной тирадой Гогниева
Фото: BetassistBetassist

Как сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, Тихий отдельно отметил, что на запись попала лишь малая часть того, что было произнесено наставником «Химок».

Отметим, что накануне, 22 марта, в распоряжении СМИ появилась аудиозапись сверхэмоционального монолога Спартака Гогниева. На нём в он крайне неуважительной манере общался с некоторыми игроками клуба. Таким образом наставник сорвал свой гнев на Дмитрии Тихом и Аязе Гулиеве, отстранённых от работы с основным составом «Химок».

Ранее появилась информация, что накануне, 9 марта, у Гогниева возник серьёзный конфликт с Гулиевым и защитником подмосковного клуба Дмитрием Тихим. В СМИ утверждалось, что их конфликт едва не перерос в драку и был остановлен только благодаря сотруднику безопасности «Химок».

«Химки» в 20 матчах записали на свой счёт 13 очков и располагаются в зоне вылета, на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Футбол,Аяз Гулиев,Иван Карпов,Дмитрий Тихий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий