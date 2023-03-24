Футбольный агент назвал одного из самых талантливых российских футболистов

"Кокорин — один из самых талантливых российских футболистов. Я лично познакомился с Александром. Был очень приятно удивлен, он очень профессионально относится к своим обязанностям", - сказал Шпилевский.

Кокорин стал игроком "Фиорентины" в 2021 году, перейдя из московского "Спартака". Также нападающий в России известен по выступлениям за "Зенит", "Сочи", "Динамо" и "Анжи". Прошлым летом он стал игроком кипрского "Ариса". Его контракт рассчитан до лета 2023 года. Всего в текущем сезоне Кокорин принял участие в 21 матче во всех турнирах, помимо 10 голов он сделал четыре результативные передачи.