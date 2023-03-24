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1 час назад

Агент Шпилевский назвал Кокорина одним из самых талантливых российских футболистов

Газета.Ruиещё 1

Футбольный агент Николай Шпилевский поделился мнением об игроке кипрского "Ариса" Александре Кокорине, передает "РБ Спорт".

Футбольный агент назвал одного из самых талантливых российских футболистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Кокорин — один из самых талантливых российских футболистов. Я лично познакомился с Александром. Был очень приятно удивлен, он очень профессионально относится к своим обязанностям", - сказал Шпилевский.

Кокорин стал игроком "Фиорентины" в 2021 году, перейдя из московского "Спартака". Также нападающий в России известен по выступлениям за "Зенит", "Сочи", "Динамо" и "Анжи". Прошлым летом он стал игроком кипрского "Ариса". Его контракт рассчитан до лета 2023 года. Всего в текущем сезоне Кокорин принял участие в 21 матче во всех турнирах, помимо 10 голов он сделал четыре результативные передачи.

Ранее Гол и передача Кокорина помогли "Арису" разгромить АЕК в чемпионате Кипра.

Футбол,Александр Кокорин,Динамо,Зенит,Спартак,
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