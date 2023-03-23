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1 час назад

Фанат из Германии пришёл на дерби «Лацио» с «Ромой» в футболке с фамилией Hitlerson

Чемпионат.comиещё 1

Болельщики римского «Лацио» скандировали антисемитские кричалки во время матча 27-го тура итальянской Серии А с «Ромой» (1:0), сообщает La Repubblica.

Фанат пришёл на дерби «Лацио» с «Ромой» в футболке с фамилией Hitlerson
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также на трибунах «орлов» находился фанат, пришедший в стилизованной футболке с надписью Hitlerson и 88-м номером. Личность мужичины установили благодаря камерам видеонаблюдения на «Стадио Олимпико». Болельщик был идентифицирован как поклонник «Лацио» из Германии. Он известен полиции из-за предыдущего инцидента во время дерби, прошедшего более 10 лет назад.

Также временный запрет на посещение итальянских стадионов получили два болельщика из Румынии, показывавшие нацистские жесты во время матча «Лацио» с «Ромой». Их также обнаружила полиция.

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