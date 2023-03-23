Фанат пришёл на дерби «Лацио» с «Ромой» в футболке с фамилией Hitlerson

Также на трибунах «орлов» находился фанат, пришедший в стилизованной футболке с надписью Hitlerson и 88-м номером. Личность мужичины установили благодаря камерам видеонаблюдения на «Стадио Олимпико». Болельщик был идентифицирован как поклонник «Лацио» из Германии. Он известен полиции из-за предыдущего инцидента во время дерби, прошедшего более 10 лет назад.