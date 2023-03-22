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30 минут назад

В России выявлено 92 подозрительных матча за год. Больше только в Бразилии

Чемпионат.com

Число подозрительных спортивных матчей в 2022 году увеличилось более чем на треть (34%). Наибольшее их количество зафиксировано в Бразилии (152), Россия находится на втором месте (92), об этом сообщает Globo, ссылаясь на данные компании Sportradar.

В России выявлено 92 подозрительных матча за год
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Sportradar – аналитическая компания со штаб-квартирой в Швейцарии, которая занимается сбором и анализом спортивных данных и является партнёром ФИФА и УЕФА. Используя новейшие технологии, в том числе нейросети, специалисты компании отслеживают 850 000 матчей в 70 видах спорта по всему миру. Подозрительной считается любая игра, в которой присутствуют «неопровержимые» доказательства договорной сути или достоверные признаки манипуляций.

Исходя из отчёта, в 2022 году был установлен новый рекорд сомнительных матчей: 1212 во всех видах спорта, не только в футболе, это на 34% больше, чем в 2021 году. Лидером рейтинга стала Бразилия, в которой в прошлом году было выявлено больше всего подозрительных матчей (152), 139 из которых зафиксированы в футболе. Россия занимает второе место с 92 играми, на третьем месте Чехия (56).

В целом футбол остаётся спортом с наибольшим количеством подозрительных матчей: 775, или 63,9% от общего числа.

Футбол,ФИФА,УЕФА,
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