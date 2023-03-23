Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
22 минуты назад

Роналду заявил, что рекорды мотивируют его играть в футбол

Газета.Ruиещё 2

Нападающий "Аль-Насра" и национальной команды Португалии Криштиану Роналду признался, что рекорд по количеству игр за сборную является его целью. Слова португальца передает ESPN. Роналду на мундиале в Катаре повторил рекорд кувейтского нападающего Бадера аль-Мутавы по количеству игр за сборную - 196.

Роналду рассказал, почему продолжает играть в футбол
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Рекорды - это моя мотивация. Мне нравится бить рекорды, и этот рекорд особенный. Я буду горд, если это произойдет, но я хочу продолжать играть и не хочу останавливаться на достигнутом. Моя карьера висела на волоске после ЧМ. Я размышлял со своей семьей, и тогда мы пришли к выводу, что еще не время сдаваться", - сказал Роналду.

38-летний футболист перешел в "Аль-Наср" в январе 2023 года. В текущем сезоне он провел за свой новый клуб десять матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал две результативные передачи. Роналду с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед". К разрыву соглашения привело скандальное интервью португальца, в котором он раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику английского клуба.

Ранее Роналду признался, что уровень чемпионата Саудовской Аравии не дотягивает до АПЛ.

Футбол,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий