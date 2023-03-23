Роналду рассказал, почему продолжает играть в футбол

Нападающий "Аль-Насра" и национальной команды Португалии Криштиану Роналду признался, что рекорд по количеству игр за сборную является его целью. Слова португальца передает ESPN. Роналду на мундиале в Катаре повторил рекорд кувейтского нападающего Бадера аль-Мутавы по количеству игр за сборную - 196.
"Рекорды - это моя мотивация. Мне нравится бить рекорды, и этот рекорд особенный. Я буду горд, если это произойдет, но я хочу продолжать играть и не хочу останавливаться на достигнутом. Моя карьера висела на волоске после ЧМ. Я размышлял со своей семьей, и тогда мы пришли к выводу, что еще не время сдаваться", - сказал Роналду.
38-летний футболист перешел в "Аль-Наср" в январе 2023 года. В текущем сезоне он провел за свой новый клуб десять матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал две результативные передачи. Роналду с ноября 2022 года находился без команды после расторжения контракта с "Манчестер Юнайтед". К разрыву соглашения привело скандальное интервью португальца, в котором он раскритиковал тренерский штаб, руководство и политику английского клуба.
Ранее Роналду признался, что уровень чемпионата Саудовской Аравии не дотягивает до АПЛ.