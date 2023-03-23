РИА Новости: главный тренер "Пари НН" Горлов близок к отставке

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Артем Горлов может покинуть свой пост. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источника.
Отмечается, что руководство нижегородского клуба начало поиск специалиста на замену нынешнему наставнику команды.
Горлов стал главным тренером «Пари НН» в конце 2022 года. Под его руководством команда потерпела три поражения в Российской премьер лиге (РПЛ), а также победила «Звезду» в Кубке России, но вылетела из розыгрыша турнира после проигрыша в матче в «Ростовом».
После 20 туров «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 20 очков.
Накануне Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил нижегородцам техническое поражение по итогам в матче с «Торпедо».
Ранее сообщалось, что «Пари НН» обжалует решение КДК РФС присудить техническое поражение в матче с «Торпедо».