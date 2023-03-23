РИА Новости: главный тренер "Пари НН" Горлов близок к отставке

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Артем Горлов может покинуть свой пост. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источника.

Фото: ФК «Енисей» | Красноярск/VK ФК «Енисей» | Красноярск/VK

Отмечается, что руководство нижегородского клуба начало поиск специалиста на замену нынешнему наставнику команды.

Горлов стал главным тренером «Пари НН» в конце 2022 года. Под его руководством команда потерпела три поражения в Российской премьер лиге (РПЛ), а также победила «Звезду» в Кубке России, но вылетела из розыгрыша турнира после проигрыша в матче в «Ростовом».

После 20 туров «Пари НН» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 20 очков.

Накануне Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил нижегородцам техническое поражение по итогам в матче с «Торпедо».