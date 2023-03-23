Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту

«Боруссия» предлагала «Монако» €40 млн за Головина

Дортмундская «Боруссия» зимой предлагала €40 млн за российского полузащитника Александра Головина, сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на несколько источников. Однако футболист решил продлить контракт с «Монако».

«Боруссия» предлагала «Монако» €40 млн за Головина
© Матч ТВ

В текущем сезоне 26 летний россиянин принял участие в 35 матчах «Монако» во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал семь результативных передач. Всего за французский клуб Головин сыграл 166 игр, в которых забил 26 мячей и отдал 32 голевые передачи.

Представитель футболиста Александр Клюев отказался комментировать сумму, которую предлагала «Боруссия», однако подтвердил, что немецкий клуб им действительно интересовался: «О сумме мне неизвестно. Он верен клубу, счастлив играть в «Монако» и приносить ему пользу».

Новое соглашение клуба с Головиным рассчитано до лета 2026 года. Предыдущий контракт полузащитника истекал летом 2024 года. Головин перешел в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА за $35,8 млн. До этого момента и после больше не платили ни за одного российского футболиста.

После 28 туров чемпионата Франции «Монако» занимает четвертое место с 54 очками.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий