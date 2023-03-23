«Боруссия» предлагала «Монако» €40 млн за Головина

Дортмундская «Боруссия» зимой предлагала €40 млн за российского полузащитника Александра Головина, сообщает «РБК Спорт» со ссылкой на несколько источников. Однако футболист решил продлить контракт с «Монако».

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В текущем сезоне 26 летний россиянин принял участие в 35 матчах «Монако» во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал семь результативных передач. Всего за французский клуб Головин сыграл 166 игр, в которых забил 26 мячей и отдал 32 голевые передачи.

Представитель футболиста Александр Клюев отказался комментировать сумму, которую предлагала «Боруссия», однако подтвердил, что немецкий клуб им действительно интересовался: «О сумме мне неизвестно. Он верен клубу, счастлив играть в «Монако» и приносить ему пользу».

Новое соглашение клуба с Головиным рассчитано до лета 2026 года. Предыдущий контракт полузащитника истекал летом 2024 года. Головин перешел в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА за $35,8 млн. До этого момента и после больше не платили ни за одного российского футболиста.