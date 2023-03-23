Дортмундская «Боруссия» предлагала за Головина несколько десятков миллионов евро

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин зимой мог сменить клубную прописку. Предметный интерес к нему проявляла дортмундская «Боруссия».

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Как сообщает «РБК-Спорт», немецкий клуб предлагал за 26-летнего россиянина €40 млн, однако сам Головин отверг это предложение и согласился на вариант с продлением контракта с «Монако».

Александр Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года, перейдя в стан монегасков из ЦСКА за € 30 млн. В нынешнем сезоне 26-летний россиянин провёл в составе «Монако» 37 матчей во всех турнирах и отметился шестью голами и семью результативными передачами. Всего за «Монако» Головин за 168 матчей забил 26 мячей и отдал 32 голевые передачи.