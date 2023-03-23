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27 минут назад

Футболист «Зенита» рассказал об особенностях отношения к россиянам в клубе

Lenta.ru

Полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Мостовой рассказал об особенностях отношения к россиянам в петербургском клубе. Об этом сообщает Sport24.

Футболист «Зенита» рассказал об особенностях отношения к россиянам в клубе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, у местных игроков нет права на ошибку.

«У нас сейчас много бразильцев, все они качественные, суперконкуренция. И если русский парень сыграл плохо, его меняют в любом случае», — заявил футболист.

По словам хавбека, первые полгода в «Зените» он мучался. «Но если ты хочешь играть в таком клубе, хочешь развиваться — сжал кулаки и побежал! Здоровая конкуренция — твой двигатель», — отметил Мостовой.

На данный момент в заявке «Зенита» на сезон семь бразильцев и два колумбийца. 24 февраля игравшие за олимпийскую сборную Бразилии Малком и Клаудиньо получили российское гражданство.

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