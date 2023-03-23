Турецкий журналист назвал причины ухода Дзюбы из "Аданы"

«Дзюба не ладил с Монтеллой. Это был трансфер не тренера, а президента клуба. Ему была нужна не менее известная замена Балотелли, поэтому и был выбран Дзюба. Но он не оправдал надежд ни в спортивном, ни в экономическом плане. Майки Дзюбы тоже продавались плохо. В итоге с ним расстались», — сказал Будка.