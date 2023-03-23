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1 час назад

Турецкий журналист назвал причины ухода Дзюбы из "Аданы"

Газета.Ruиещё 2

Турецкий журналист Independent Turkish Алпер Будка рассказал, что российский нападающий Артем Дзюба перешел в «Адану Демирспор» по инициативе президента клуба. Его слова передает «Чемпионат».

Турецкий журналист назвал причины ухода Дзюбы из "Аданы"
Фото: Adana Demirspor/TwitterAdana Demirspor/Twitter

«Дзюба не ладил с Монтеллой. Это был трансфер не тренера, а президента клуба. Ему была нужна не менее известная замена Балотелли, поэтому и был выбран Дзюба. Но он не оправдал надежд ни в спортивном, ни в экономическом плане. Майки Дзюбы тоже продавались плохо. В итоге с ним расстались», — сказал Будка.

Дзюба перешел в «Локомотив» в зимнее трансферное окно. С начала ноября 2022 года форвард находился без команды после расторжения контракта с турецким клубом «Адана Демирспор».

В минувшие выходные Дзюба не смог реализовать одиннадцатиметровый в ворота «Краснодара». «Локомотив» все же одержал победу со счетом 3:2. Дзюба стал автором победного гола на 65-й минуте встречи.

Ранее Будка заявил, что в Турции Дзюбу прозвали «воздушным шаром».

Футбол,Артем Дзюба,
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