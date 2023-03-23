УЕФА может на год отстранить «Барселону» от еврокубков из-за дела Негрейры

Как отмечается в дисциплинарном регламенте организации, клубы не могут использовать незаконные методы для влияния на результаты матчей как на национальном, так и на международном уровне. Если команды нарушают правило, то их могут отстранить от участия в еврокубках на один сезон, за очень серьёзные нарушения — на три года. Решение по вопросу примут в июне.