Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+11° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
1 час назад

Игрока АПЛ допросили в связи с обвинением в сексуальном насилии. Ранее его подозревали в трех случаях изнасилования, одно обвинение сняли

Sports.ru

Игроку АПЛ предъявлено четвертое обвинение в сексуальном насилии.

Игрока АПЛ допросили в связи с обвинением в сексуальном насилии
Фото: Sports.ruSports.ru

Как сообщает The Sun, в полицию обратилась женщина, утверждающая, что она подверглась сексуальному насилию со стороны футболиста английского клуба в феврале прошлого года. Ранее его уже обвиняли в трех случаях изнасилования – предположительно, первые инциденты произошли в апреле и июне 2021 года, а последний – в июне 2022-го.

В июле прошлого года футболиста задержали в Лондоне по подозрению в этих преступлениях, позднее его допросили. Позже обвинения по инциденту, который произошел в июне 2021-го, были сняты.

После нового обвинения игрок, чье имя не разглашается, провел на допросе в полицейском участке несколько часов.

Отмечается, что этот футболист представлял сборную своей страны на ЧМ-2022.

Арестованный игрок АПЛ выпущен под залог до августа. Его допросили в связи с еще двумя изнасилованиями в 2021 году

Клуб АПЛ, чьего футболиста подозревают в изнасиловании, знал об этом еще в прошлом году, но позволял ему играть

Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий