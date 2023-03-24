Российские футболистки останутся без призовых за участие в чемпионате Южной Азии

"Обратите внимание, что, поскольку это турнир для возрастных групп, ни в одной из категорий нет призовых. Должен быть только кубок для команды-победителя и медали для членов команды-победителя и команды, занявшей второе место. Кроме того, у нас есть награды в номинациях "Лучший вратарь", "Самый ценный игрок" и "Честная игра", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос, сколько денег получат команда-победитель и участники турнира.