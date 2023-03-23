Боян Кркич объявил о завершении карьеры в возрасте 32 лет

Отметим, что Кркич находился без клуба с конца января, когда истек срок действия его контракта с японским «Виссел Кобе».

К слову, на профессиональном уровне Боян провел 451 матч, забил 93 гола и отдал 40 результативных передач. За карьеру успел поиграть в «Барселоне», «Роме», «Милане», «Аяксе» и других клубах.