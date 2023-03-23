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26 минут назад

Губерниев высказался о договорных матчах в российском футболе

News.ru

В российском спорте, в первую очередь в футболе, действительно могут проводиться договорные матчи, считает спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Комментируя НСН рейтинг подозрительных матчей в разных странах, который составила швейцарская компания Sportradar, он пояснил, что утверждать подобное без проведения реальных расследований нельзя.

Губерниев высказался о договорных матчах в российском футболе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Доказательства где? Все остальное — это сотрясание воздуха и «бла-бла». Они сказали, а кто-то будет это проверять? Нет. Я бы не стал утверждать, что «договорняки» есть. 50 на 50. Наверное, «договорняки» есть, я думаю, что с ними, безусловно, борются. Но где доказательства, где прямые решения? — заявил Губерниев.

По словам комментатора, обсуждать договорные матчи в футболе не стоит, так как интерес к нему в России значительно снизился. Губерниев предложил обратить внимание на другие виды спорта. Он отметил, что сам комментирует лыжи и биатлон, где не бывает подозрительных матчей, так как победителем становится тот, кто первый пришел к финишу.

В разгар лыжного чемпионата, пока продолжается сезон, обсуждать подозрительные матчи неинтересно. У нас на футбол никто не ходит, у нас три зрителя на трибуне. В футбол у нас играют слабо, — заключил Губерниев.

Юрист Александр Хаминский ранее назвал признаками договорных матчей неприменение защитных действий и необоснованные падения, а также запоздалую реакцию вратарей. По его словам, все выявленные замечания после матчей фиксируются, после чего комиссары перечисляют их в специальном протоколе.

Футбол,Александр Хаминский,Дмитрий Губерниев,
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