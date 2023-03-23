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1 час назад

В Турции рассказали, как в стране относятся к российским футболистам

Газета.Ruиещё 1

Турецкий журналист Independent Turkish Алпер Будка рассказал об отношении к российским игрокам в Турции. Его слова передает "Чемпионат".

В Турции рассказали, как в стране относятся к российским футболистам
Фото: @AdsKulubu/Twitter@AdsKulubu/Twitter

"В Турции усиливаются антиамериканские настроения. Людей, предпочитающих Россию, становится все больше. Бóльшая часть турков против военных действий. А турецких болельщиков в первую очередь интересуют качества футболиста, а не его национальность. Поэтому никакого негатива по отношению к российским игрока здесь нет", — сказал Будка.

Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Алпер Будка рассказал, что российский нападающий Артем Дзюба перешел в "Адану Демирспор" по инициативе президента клуба.

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