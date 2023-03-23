В Турции рассказали, как в стране относятся к российским футболистам

Турецкий журналист Independent Turkish Алпер Будка рассказал об отношении к российским игрокам в Турции. Его слова передает "Чемпионат".
"В Турции усиливаются антиамериканские настроения. Людей, предпочитающих Россию, становится все больше. Бóльшая часть турков против военных действий. А турецких болельщиков в первую очередь интересуют качества футболиста, а не его национальность. Поэтому никакого негатива по отношению к российским игрока здесь нет", — сказал Будка.
Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.
Ранее Алпер Будка рассказал, что российский нападающий Артем Дзюба перешел в "Адану Демирспор" по инициативе президента клуба.