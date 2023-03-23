В Турции рассказали, как в стране относятся к российским футболистам

"В Турции усиливаются антиамериканские настроения. Людей, предпочитающих Россию, становится все больше. Бóльшая часть турков против военных действий. А турецких болельщиков в первую очередь интересуют качества футболиста, а не его национальность. Поэтому никакого негатива по отношению к российским игрока здесь нет", — сказал Будка.