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35 минут назад

УЕФА открыл расследование в отношении "Барселоны" в связи с нарушением правовой базы

ТАСС

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил инспекторов по этике и дисциплине для проведения расследования потенциального нарушения испанской "Барселоной" правовой базы организации. Об этом в четверг сообщила пресс-служба УЕФА.

УЕФА открыл расследование в отношении "Барселоны"
Фото: ТАССТАСС

"Дополнительная информация по этому вопросу будет предоставлена в установленном порядке", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, в период с 2001 по 2018 год Энрикес Негрейра получил около €7 млн за предполагаемые консультации для "Барселоны", связанные с работой арбитров. Как ранее сообщала газета El Pais, компания бывшего зампредседателя технического комитета арбитров передавала в офисы "Барселоны" конверты каждый раз, когда клуб играл матч чемпионата или Кубка Испании. В послании был письменный отчет и видео с анализом профиля арбитра, который должен был судить следующий матч.

15 марта стало известно, что суд Барселоны принял к рассмотрению представленную прокуратурой жалобу против двух бывших президентов "Барселоны" и самого футбольного клуба. Их подозревают в коррупции и искажении в документах. Судья также поручил гражданской гвардии заняться расследованием дела.

Футбол,УЕФА,
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