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50 минут назад

Пауло Дибала намерен отсудить у «Ювентуса» € 50 млн — Corriere della Sera

Чемпионат.comиещё 2

Нападающий итальянской «Ромы» Пауло Дибала, ранее выступавший за туринский «Ювентус», может обратиться в суд, чтобы получить от бывшего клуба € 50 млн. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Пауло Дибала намерен отсудить у «Ювентуса» € 50 млн
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По информации источника, потенциальный судебный иск Дибалы может быть связан с тем, что аргентинец, покинувший «Ювентус» в конце прошлого сезона на правах свободного агента, до этого достиг принципиальной договорённости с туринским клубом о продлении контракта на пять лет, однако руководство «зебр» передумало и не стало продлевать соглашение с нападающим.

Дибала намерен получить € 50 млн, которые являются разницей между обещанным «Ювентусом» пятилетним контрактом и трёхлетним соглашением с «Ромой».

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