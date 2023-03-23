Валерий Гладилин: не может быть, чтобы в РПЛ проводили договорные матчи

«Не может быть, чтобы в РПЛ проводили договорные матчи. Процесс борьбы уже давно был пройден, ещё в 70-е годы. В РФС есть профессионалы, которые всё это прошли. Так что здесь нет никаких проблем. Это всё идёт нагнетание — не очень правильное», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анной Фёдоровой.