Андрей Мостовой назвал лидера раздевалки сборной России

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал Sport24, что лидером раздевалки сборной России по футболу является главный тренер Валерий Карпин.
— В сборной России есть лидер раздевалки?
— Как и Семак в «Зените», в сборной — это, конечно, Карпин. Он все решает у нас. Но в сборной еще не было вспышек негатива.Из игроков назову Джикию. Он ветеран сборной, капитан. Человек, который может взять на себя такую роль, и должен ее брать.
23 марта пройдет товарищеский матч между сборными Ирана и России, который состоится на стадионе «Азади» в Тегеране. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале «Матч ТВ» с 19:50 (мск). За встречей также можно следить на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.