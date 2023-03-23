Андрей Мостовой назвал лидера раздевалки сборной России

— Как и Семак в «Зените», в сборной — это, конечно, Карпин. Он все решает у нас. Но в сборной еще не было вспышек негатива.Из игроков назову Джикию. Он ветеран сборной, капитан. Человек, который может взять на себя такую роль, и должен ее брать.