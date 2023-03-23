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1 час назад

Андрей Мостовой назвал лидера раздевалки сборной России

Матч ТВ

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал Sport24, что лидером раздевалки сборной России по футболу является главный тренер Валерий Карпин.

Андрей Мостовой назвал лидера раздевалки сборной России
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВДенис Бушковский / Матч ТВ

— В сборной России есть лидер раздевалки?

— Как и Семак в «Зените», в сборной — это, конечно, Карпин. Он все решает у нас. Но в сборной еще не было вспышек негатива.Из игроков назову Джикию. Он ветеран сборной, капитан. Человек, который может взять на себя такую роль, и должен ее брать.

23 марта пройдет товарищеский матч между сборными Ирана и России, который состоится на стадионе «Азади» в Тегеране. Прямую трансляцию игры смотрите на телеканале «Матч ТВ» с 19:50 (мск). За встречей также можно следить на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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