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1 час назад

УЕФА начал расследование против «Барселоны» по делу о подкупе судей

Елена Прошина

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование в отношении «Барселоны» по делу о денежных выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Об этом сообщается на сайте организации.

УЕФА начал расследование против «Барселоны»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В соответствии со статьей 31(4) Дисциплинарного регламента УЕФА сегодня были назначены инспекторы по этике и дисциплине для проведения расследования потенциального нарушения правовых норм со стороны ФК "Барселона" в связи с так называемым "делом Хосе Негрейры"», — говорится в тексте.

Предполагается, что в период с 2001 по 2018 года клуб выплатил Негрейре свыше семи миллионов евро. При этом сам бывший вице-президент заявлял, что это была плата за консультации по судейству.

В «Барселоне» также отрицают какие-либо нарушения.

Одной из возможных санкций по отношению к клубу может стать запрет на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Футбол,Хосе Мария,УЕФА,
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