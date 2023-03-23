УЕФА начал расследование против «Барселоны»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование в отношении «Барселоны» по делу о денежных выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Об этом сообщается на сайте организации.

«В соответствии со статьей 31(4) Дисциплинарного регламента УЕФА сегодня были назначены инспекторы по этике и дисциплине для проведения расследования потенциального нарушения правовых норм со стороны ФК "Барселона" в связи с так называемым "делом Хосе Негрейры"», — говорится в тексте.

Предполагается, что в период с 2001 по 2018 года клуб выплатил Негрейре свыше семи миллионов евро. При этом сам бывший вице-президент заявлял, что это была плата за консультации по судейству.

В «Барселоне» также отрицают какие-либо нарушения.