Болельщиков «Зенита» вывели со стадиона во время матча с «Фенербахче»

Полиция Турции вывела российских болельщиков футбольного клуба «Зенит» со стадиона в Стамбуле после их потасовки с фанатами «Фенербахче». Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».

Инцидент произошёл во время благотворительного матча «Зенит» – «Фенербахче». Во время первого тайма болельщики стали бросать друг в друга пластиковые стаканы и кричать. Уже через несколько минут к фанатам из России подоспела полиция – болельщиков вывели со стадиона через соседний сектор.

Благотворительный матч «Зенит» – «Фенербахче» проходит в Стамбуле. Все средства, вырученные с помощью игры, направят жертвам землетрясений в Турции, которые произошли 6 февраля.