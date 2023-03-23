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58 минут назад

Болельщиков «Зенита» вывели со стадиона во время матча с «Фенербахче»

Елена Прошина

Полиция Турции вывела российских болельщиков футбольного клуба «Зенит» со стадиона в Стамбуле после их потасовки с фанатами «Фенербахче». Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».

Инцидент произошёл во время благотворительного матча «Зенит» – «Фенербахче». Во время первого тайма болельщики стали бросать друг в друга пластиковые стаканы и кричать. Уже через несколько минут к фанатам из России подоспела полиция – болельщиков вывели со стадиона через соседний сектор.

Благотворительный матч «Зенит» – «Фенербахче» проходит в Стамбуле. Все средства, вырученные с помощью игры, направят жертвам землетрясений в Турции, которые произошли 6 февраля.

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Напомним, что упомянутые землетрясения произошли на территории Турции, Сирии и Ливана. Магнитуда подземных толчков достигла 7,7 баллов. Согласно последним данным, только в Турции катастрофа унесла жизни более 50 тысяч человек.

Футбол,Видео,Зенит,
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