«Зенит» не смог обыграть «Фенербахче» в Турции

Петербургский футбольный клуб "Зенит" со счетом 2:2 сыграл вничью с турецким "Фенербахче" в товарищеском матче. Встреча прошла в четверг в Стамбуле на стадионе "Шюкрю Сараджоглу".

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В составе российской команды забитыми мячами отметились Малком (21-я минута, с пенальти) и Клаудиньо (42). У "Фенербахче" отличились Мерт Яндаш (7) и Бора Айдынлык (69).

Матч носил благотворительный характер - все средства, вырученные от проведения игры, будут направлены на помощь пострадавшим от произошедших в начале февраля землетрясений в Турции, в результате которых погибло более 50 тыс. человек.