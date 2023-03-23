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40 минут назад

Футболисты "Зенита" и "Фенербахче" сыграли вничью в благотворительном товарищеском матче

ТАССиещё 8

Петербургский футбольный клуб "Зенит" со счетом 2:2 сыграл вничью с турецким "Фенербахче" в товарищеском матче. Встреча прошла в четверг в Стамбуле на стадионе "Шюкрю Сараджоглу".

«Зенит» не смог обыграть «Фенербахче» в Турции
Фото: ТАССТАСС

В составе российской команды забитыми мячами отметились Малком (21-я минута, с пенальти) и Клаудиньо (42). У "Фенербахче" отличились Мерт Яндаш (7) и Бора Айдынлык (69).

Матч носил благотворительный характер - все средства, вырученные от проведения игры, будут направлены на помощь пострадавшим от произошедших в начале февраля землетрясений в Турции, в результате которых погибло более 50 тыс. человек.

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу Мир - Российской премьер-лиги, набрав 48 очков. В ближайшем туре петербуржцы на своем поле встретятся с екатеринбургским "Уралом", матч пройдет 1 апреля. "Фенербахче" в чемпионате Турции идет на втором месте, на счету команды 54 очка, у лидирующего "Галатасарая" - 60 очков.

Футбол,Зенит,ФК "Урал",
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