Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+7° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
1 час назад

«Пари НН» запросил у РФС полный текст решения по присуждению технического поражения

Чемпионат.comиещё 3

«Пари Нижний Новгород» направил запрос в РФС с целью получения полного текста решения контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) по присуждению нижегородцам технического поражения в матче 20-го тура РПЛ с московским «Торпедо».

«Пари НН» запросил у РФС полный текст решения по присуждению технического поражения
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Нижний Новгород» запросил полный текст решения КДК, он будет отправлен клубу в течение 14 дней с момента подачи обращения», — приводит заявление РФС «РИА Новости Спорт».

Напомним, матч между «Пари НН» и «Торпедо» завершился вничью 1:1. Однако на поле в составе нижегородцев вышел полузащитник Ярослав Михайлов, который должен был отбывать дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек. Московский клуб подал протест на результат матча, который был удовлетворён КДК РФС. «Пари НН» было присуждено техническое поражение 0:3.

Футбол,Ярослав Михайлов,Торпедо,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий