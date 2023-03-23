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1 час назад

Клаудиньо: я — русский! В Турцию впервые летал по российскому паспорту

Чемпионат.comиещё 1

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился впечатлениями от приезда на товарищеский матч с «Фенербахче» (2:2), который проходил в Турции, по российскому паспорту.

Клаудиньо: "Я — русский! В Турцию впервые летал по российскому паспорту"
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Сейчас я впервые на выезде использовал российский паспорт. Я — русский!» — передаёт слова Клаудиньо корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Благотворительный матч между «Зенитом» и «Фенербахче» прошёл сегодня в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу». В составе сине-бело-голубых голами отметились Малком и Клаудиньо. За турецкую команду забивали Мерт Яндаш и Бора Айдынлык. Все средства, вырученные во время организации матча, будут отправлены пострадавшим во время землетрясений в Турции.

Футбол,Дмитрий Зимин,Зенит,
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