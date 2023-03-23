Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+24° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
1 час назад

Криштиану Роналду установил рекорд по количеству матчей на уровне сборных

Чемпионат.com

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе своей национальной команды на матч отбора чемпионата Европы 2024 года в Германии с Лихтенштейном. Игра со сборной карликового государства станет для форварда 197-й в карьере на международном уровне. По этому показателю он стал мировым рекордсменом. Об этом сообщает Squawka.

Роналду установил рекорд по количеству матчей на уровне сборных
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Роналду обошёл по количеству матчей за сборную Бадера Аль-Мутава, который провёл 196 игр в составе Кувейта, и Со Чин Энна из национальной команды Малайзии, на счету которого 195 встреч.

Полностью стартовый состав Португалии выглядит следующим образом: Патрисиу, Канселу, Диаш, Данилу, Инасио, Геррейру, Палинья, Фернандеш, Бернарду Силва, Роналду, Феликс.

Футбол,Криштиану Роналду,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий