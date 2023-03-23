Роналду установил рекорд по количеству матчей на уровне сборных

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выйдет в стартовом составе своей национальной команды на матч отбора чемпионата Европы 2024 года в Германии с Лихтенштейном. Игра со сборной карликового государства станет для форварда 197-й в карьере на международном уровне. По этому показателю он стал мировым рекордсменом. Об этом сообщает Squawka.