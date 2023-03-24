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22 минуты назад

"Бавария" уволила Нагельсманна, его место займет Тухель

Газета.Ruиещё 6

Мюнхенская «Бавария» уволила главного тренера команды Юлиана Нагельсмана. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Бавария" уволила Нагельсманна, его место займет Тухель
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Генеральный директор «Бавари» Оливер Кан и спортивный директор Хасан Салихамиджич пришли к этому решению после консультации с президентом Гербертом Хайнером.

35-летнего Нагельсмана на посту главного тренера команды сменит 49-летний Томас Тухель. Он подписал контракт до 30 июня 2025 года и в понедельник, 27 марта, впервые проведет тренировку команды.

Вместе с Нагельсманом освобождены помощники тренера Бенджамин Глюк, Ксавьер Земброд и Дино Топпмеллер.

В текущем сезоне «Бавария» под руководством Нагельсмана вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23, выбив из турнира «Пари Сен-Жермен». В Бундеслиге команда после 25 туров набрала 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей дортмундской «Боруссии» на один балл.

Тухель возглавлял лондонский «Челси» с января 2021 года и привел английский клуб к победе в Лиге чемпионов. Также немец выиграл с командой Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Он был отправлен в отставку в сентябре 2022 года.

До «Челси» немецкий специалист возглавлял «Пари Сен-Жермен», «Боруссию» из Дортмунда и «Майнц».

Ранее сообщалось, что руководство «Баварии» приняло решение отправить в отставку Юлиана Нагельсманна из-за плохих результатов в чемпионате Германии.

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