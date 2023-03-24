«Бавария» уволит Нагельсмана и назначит Тухеля

«Бавария» отправит в отставку главного тренера Юлиана Нагельсмана, сообщает Bild. Его заменит Томас Тухель, ранее работавший с «Челси» и дортмундской «Боруссией».
С понедельника 49-летний Тухель приступит к тренировкам и будет готовить команду к матчу со своим бывшим клубом – «Боруссией».
Ранее «Бавария» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов после того, как прошла «ПСЖ». В календарном году в Бундеслиге мюнхенцы набрали на 10 очков меньше, чем «Боруссия». Команда Нагельсмана идёт второй в чемпионате и отстаёт от дортмундцев на один балл перед очной встречей.
«Бавария» считает, что вина лежит на Нагельсмане. Международный перерыв показался руководству клуба прекрасно возможностью совершить смену тренера. Мюнхенцы также боялись, что Тухель уйдёт с рынка. В 2018 году «Бавария» не успела заполучить его.