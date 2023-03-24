«Бавария» уволит Нагельсмана и назначит Тухеля

«Бавария» отправит в отставку главного тренера Юлиана Нагельсмана, сообщает Bild. Его заменит Томас Тухель, ранее работавший с «Челси» и дортмундской «Боруссией».

С понедельника 49-летний Тухель приступит к тренировкам и будет готовить команду к матчу со своим бывшим клубом – «Боруссией».

Ранее «Бавария» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов после того, как прошла «ПСЖ». В календарном году в Бундеслиге мюнхенцы набрали на 10 очков меньше, чем «Боруссия». Команда Нагельсмана идёт второй в чемпионате и отстаёт от дортмундцев на один балл перед очной встречей.