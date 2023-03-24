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49 минут назад

"Барселоне" грозит исключение из Ла Лиги

Газета.Ru

Руководство Ла Лиги планирует отправить жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на каталонскую "Барселону", передает AS.

"Барселоне" грозит исключение из Ла Лиги
Фото: ReutersReuters

Жалоба связана с делом о платежах каталонцев бывшему вице-президенту судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Ла Лига может передать материалы в ФИФА уже в ближайшее время. "Барселоне" может грозить снятие очков или перевод в более низкую лигу.

Напомним, ранее появилась информация о расследовании выплат каталонского клуба бывшему вице-президенту технического комитета судей Федерации футбола Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Прокуратура Сьюдад-Кондаля провела расследование и выяснила, что каталонцы выплатили в общей сумме около €1,4 млн компании, принадлежавшей Негрейре. В 2016 году сумма перевода составила €532 тыс., в 2017-м — €541 тыс., а в 2018-м — €318 тыс.

Ранее сообщалось о том, что бывших главных тренеров "Барселоны" Луиса Энрике и Эрнесто Вальверде могут допросить по делу о коррупции в каталонском клубе.

Футбол,Хосе Мария,Луис Энрике,ФИФА,
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