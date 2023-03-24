"Барселоне" грозит исключение из Ла Лиги

Руководство Ла Лиги планирует отправить жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на каталонскую "Барселону", передает AS.

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Жалоба связана с делом о платежах каталонцев бывшему вице-президенту судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Ла Лига может передать материалы в ФИФА уже в ближайшее время. "Барселоне" может грозить снятие очков или перевод в более низкую лигу.

Напомним, ранее появилась информация о расследовании выплат каталонского клуба бывшему вице-президенту технического комитета судей Федерации футбола Испании Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Прокуратура Сьюдад-Кондаля провела расследование и выяснила, что каталонцы выплатили в общей сумме около €1,4 млн компании, принадлежавшей Негрейре. В 2016 году сумма перевода составила €532 тыс., в 2017-м — €541 тыс., а в 2018-м — €318 тыс.