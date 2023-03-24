Салихова поделилась впечатлениями от матча сборных России и Ирана

«Лично я не поняла выбор нападающего. Для меня Соболев — номер один в стране. Печально видеть такое качество футбола после года отстранения России от международных соревнований. Страшно представить, что будет с российским футболом через пять лет», — приводит слова Салиховой «Спорт-экспресс».