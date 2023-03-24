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30 минут назад

Салихова: страшно представить, что будет с российским футболом через пять лет

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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделилась впечатлениями от итога товарищеского матча сборных России и Ирана. Встреча, состоявшаяся накануне, 23 марта, в Тегеране, завершилась вничью со счётом 1:1.

Салихова поделилась впечатлениями от матча сборных России и Ирана
Фото: betassist.rubetassist.ru

«Лично я не поняла выбор нападающего. Для меня Соболев — номер один в стране. Печально видеть такое качество футбола после года отстранения России от международных соревнований. Страшно представить, что будет с российским футболом через пять лет», — приводит слова Салиховой «Спорт-экспресс».

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев весь матч сборных Ирана и России провёл в запасе. В основном составе национальной команды на поле появился форвард «Ростова» Николай Комличенко, а на 78-й минуте его заменил нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин.

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