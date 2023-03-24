Салихова поделилась впечатлениями от матча сборных России и Ирана

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделилась впечатлениями от итога товарищеского матча сборных России и Ирана. Встреча, состоявшаяся накануне, 23 марта, в Тегеране, завершилась вничью со счётом 1:1.
«Лично я не поняла выбор нападающего. Для меня Соболев — номер один в стране. Печально видеть такое качество футбола после года отстранения России от международных соревнований. Страшно представить, что будет с российским футболом через пять лет», — приводит слова Салиховой «Спорт-экспресс».
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев весь матч сборных Ирана и России провёл в запасе. В основном составе национальной команды на поле появился форвард «Ростова» Николай Комличенко, а на 78-й минуте его заменил нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин.