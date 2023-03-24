В РФС анонсировали ответную игру против сборной Ирана в России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что осенью может состояться ответная товарищеская игра национальной сборной России против команды Ирана.
Напомним, что первый матч, прошедший 23 марта, завершился результативной ничей — 1:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
«Есть желание пригласить Иран сыграть в России. Разговоры идут — ориентировочно на осень, так как уже в ноябре у них стартует отборочный турнир. Но пока забегать вперед не будем», — приводят слова Митрофанова «Известия».
Добавим, что 26 марта сборная России проведет домашний матч против команды Ирака. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что федерация футбола Ирана поддерживает переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).