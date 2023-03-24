Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
1 час назад

В РФС анонсировали ответную игру против сборной Ирана в России

Газета.Ru

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что осенью может состояться ответная товарищеская игра национальной сборной России против команды Ирана.

В РФС анонсировали ответную игру против сборной Ирана в России
Фото: ТАССТАСС

Напомним, что первый матч, прошедший 23 марта, завершился результативной ничей — 1:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Есть желание пригласить Иран сыграть в России. Разговоры идут — ориентировочно на осень, так как уже в ноябре у них стартует отборочный турнир. Но пока забегать вперед не будем», — приводят слова Митрофанова «Известия».

Добавим, что 26 марта сборная России проведет домашний матч против команды Ирака. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что федерация футбола Ирана поддерживает переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Футбол,Максим Митрофанов,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий