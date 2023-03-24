Футболистка сборной РФ оштрафована за употребление допинга

Игрок сборной России по пляжному футболу Юлия Сержантова оштрафована судом на сумму в 15 тысяч рублей за применение запрещенных препаратов. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко Против».

В 2022-м году спортсменка была дисквалифицирована на три года за употребление мельдония. На суде Сержантова признала свою вину и попросила уменьшить размер штрафа, так как после отстранения лишилась заработка и не имеет возможности его оплачивать.

«Судя по сумме штрафа, питерский суд пошел ей навстречу», — заявили в «Мутко Против».

Напомним, что Сержантовой 31 год, она выступала на позиции полузащитника. До отстранения россиянка выступала за ЖФК «Строгино», WFC CITY, ЖФК «Кристалл».