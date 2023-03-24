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46 минут назад

Футболистка сборной России Сержантова оштрафована на 15 тысяч рублей за употребление допинга

Газета.Ru

Игрок сборной России по пляжному футболу Юлия Сержантова оштрафована судом на сумму в 15 тысяч рублей за применение запрещенных препаратов. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко Против».

Футболистка сборной РФ оштрафована за употребление допинга
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В 2022-м году спортсменка была дисквалифицирована на три года за употребление мельдония. На суде Сержантова признала свою вину и попросила уменьшить размер штрафа, так как после отстранения лишилась заработка и не имеет возможности его оплачивать.

«Судя по сумме штрафа, питерский суд пошел ей навстречу», — заявили в «Мутко Против».

Напомним, что Сержантовой 31 год, она выступала на позиции полузащитника. До отстранения россиянка выступала за ЖФК «Строгино», WFC CITY, ЖФК «Кристалл».

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что осенью может состояться ответная товарищеская игра национальной сборной России против команды Ирана.

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