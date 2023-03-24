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29 минут назад

В Греции раскритиковали новую форму сборной за узор, напоминающий свастику

Чемпионат.com

Федерация футбола Греции представила новую форму национальной команды от американской компании Nike, однако узор на футболке комплекта вызвал осуждение среди греческой прессы за сходство с нацистским символом.

В Греции раскритиковали новую форму сборной за узор, напоминающий свастику
Фото: ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА ГРЕЦИИФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА ГРЕЦИИ

«С одной стороны, правительство принимает крайне антидемократические, опасные поправки якобы для того, чтобы исключить присутствие нацистов в парламенте, а с другой стороны, оно делает всё, чтобы нормализовать их в обществе...» — гласит официальное заявление издания Mera25.

Греция принимает участие в отборе на чемпионат Европы 2024 года в Германии. Греки попали в группу B с Нидерландами, Францией, Ирландией и Гибралтаром.

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