Экс-президент Олимпийского комитета объяснил ничью сборной России с Ираном

Первый заместитель председателя Госдумы Российской Федерации Александр Жуков высказался об итогах товарищеской игры против сборной Ирана.
«Мы в любом случае будем болеть за наших и надеяться, что игра наладится. Но пока что это не просматривается, честно говоря.
Кого не хватало? Миранчука и Головина. Связанной игры в середине поля не было. В этом главная проблема. Очень часто иранцы накрывали наших, когда они пытались выйти вперед», — приводит слова Жукова «Спорт-Экспресс».
Напомним, что игра Иран — Россия завершилась со счетом 1:1.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее сообщалось, что Зарема Салихова не поняла, почему главный тренер сборной России Валерий Карпин не выпустил нападающего «Спартака» Александра Соболева на матч со сборной Ирана.