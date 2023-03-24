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40 минут назад

Жуков объяснил ничью сборной России в игре с Ираном нехваткой Миранчука и Головина

Газета.Ru

Первый заместитель председателя Госдумы Российской Федерации Александр Жуков высказался об итогах товарищеской игры против сборной Ирана.

Экс-президент Олимпийского комитета объяснил ничью сборной России с Ираном
Фото: газета.ругазета.ру

«Мы в любом случае будем болеть за наших и надеяться, что игра наладится. Но пока что это не просматривается, честно говоря.

Кого не хватало? Миранчука и Головина. Связанной игры в середине поля не было. В этом главная проблема. Очень часто иранцы накрывали наших, когда они пытались выйти вперед», — приводит слова Жукова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что игра Иран — Россия завершилась со счетом 1:1.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что Зарема Салихова не поняла, почему главный тренер сборной России Валерий Карпин не выпустил нападающего «Спартака» Александра Соболева на матч со сборной Ирана.

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