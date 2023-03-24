Женская сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

Женская команда России поднялась с 26-го на 24-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба организации.

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В активе российской команды 1 717 очков. Лидером мирового рейтинга является сборная США, на счету которой 2 091 очко. Второе место занимает команда Германии (2 068), тройку лучших замыкают шведки (2 064).

Последним матчем, который провела сборная России, была товарищеская встреча 14 ноября 2022 года против команды Сербии (1:0).