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1 час назад

Женская сборная России поднялась на 24-ю строчку в рейтинге ФИФА

ТАСС

Женская команда России поднялась с 26-го на 24-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба организации.

Женская сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
Фото: РФСРФС

В активе российской команды 1 717 очков. Лидером мирового рейтинга является сборная США, на счету которой 2 091 очко. Второе место занимает команда Германии (2 068), тройку лучших замыкают шведки (2 064).

Последним матчем, который провела сборная России, была товарищеская встреча 14 ноября 2022 года против команды Сербии (1:0).

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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