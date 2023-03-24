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1 час назад

«Спартак» продаёт билеты на матч с «Ахматом» за 100 рублей в честь Квинси Промеса

Чемпионат.comиещё 5

Московский «Спартак» в своём телеграм-канале объявил о начале продажи билетов на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Все места №10 и места на десятых рядах всех секторов (за исключением премиальных) стоят 100 рублей! Акция приурочена к недавнему достижению Квинси Промеса, который забил свой 100-й мяч в составе московской команды.

«Спартак» продаёт билеты на матч с «Ахматом» за 100 рублей в честь Промеса
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Спартак» в 20 матчах чемпионата России набрал 40 очков и занимает в турнирной таблице третье место. Выше расположились «Ростов» (41) и «Зенит» (48). Сейчас турнир приостановлен из-за международной паузы, которая продлится до конца марта.

Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится 1 апреля на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

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