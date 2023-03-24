«Спартак» продаёт билеты на матч с «Ахматом» за 100 рублей в честь Промеса

Московский «Спартак» в своём телеграм-канале объявил о начале продажи билетов на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Все места №10 и места на десятых рядах всех секторов (за исключением премиальных) стоят 100 рублей! Акция приурочена к недавнему достижению Квинси Промеса, который забил свой 100-й мяч в составе московской команды.