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1 час назад

Сборная Ирака прибыла в Санкт-Петербург на матч с Россией

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Футболисты сборной Ирака успешно прибыли в Санкт Петербург на матч с национальной командой России.

Сборная Ирака прибыла в Санкт-Петербург на матч с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Фотографии с торжественной встречи иракцев в аэропорту опубликовала пресс служба РФС.

— Добро пожаловать в Россию! Устроили теплый прием сборной Ирака в аэропорту Санкт Петербурга, — говорится в сообщении в Telegram канале РФС.

Канал сборной России в шутливом стиле отреагировал на публикацию.

— Но только в аэропорту, — ответила пресс служба сборной.

Несколькими часами ранее стало известно о прибытии в Петербург игроков российской команды, которые 23 марта проводили гостевой товарищеский матч с Ираном (1:1).

Встреча Россия — Ирак состоится 26 марта.

Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,
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