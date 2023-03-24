Сборная Ирака прибыла в Санкт-Петербург на матч с Россией

Футболисты сборной Ирака успешно прибыли в Санкт Петербург на матч с национальной командой России.
Фотографии с торжественной встречи иракцев в аэропорту опубликовала пресс служба РФС.
— Добро пожаловать в Россию! Устроили теплый прием сборной Ирака в аэропорту Санкт Петербурга, — говорится в сообщении в Telegram канале РФС.
Канал сборной России в шутливом стиле отреагировал на публикацию.
— Но только в аэропорту, — ответила пресс служба сборной.
Несколькими часами ранее стало известно о прибытии в Петербург игроков российской команды, которые 23 марта проводили гостевой товарищеский матч с Ираном (1:1).
Встреча Россия — Ирак состоится 26 марта.