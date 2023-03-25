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57 минут назад

Смолов оценил высказывание Кокорина о пользе тюрьмы

Lenta.ruиещё 4

Форвард «Динамо» Федор Смолов оценил высказывание нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина о пользе тюрьмы для мужчин. Об этом сообщаетcя на сайте сине-бело-голубых.

По его словам, футболист имеет право высказать свое мнение.

«Конечно, чтобы там оказаться, нужно нарушить закон, так что у меня это чуть-чуть не вяжется», — заявил Смолов.

Игрок добавил, что общался с Павлом Мамаевым, который придерживается противоположного мнения.

«Каждый из них сделал свои выводы», — заключил игрок.

1 февраля Кокорин заявил, что не жалеет о наличии у него судимости. По его мнению, каждому мужчине не помешало бы оказаться за решеткой.

8 октября 2018 года Кокорин вместе с Мамаевым устроили две драки в центре Москвы. Спортсмены были привлечены к уголовной ответственности и провели в местах лишения свободы почти год.

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