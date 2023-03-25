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1 час назад

Роналду подписал тайное соглашение с «Ювентусом» о выплате клубом € 19,9 млн в 2021 году

Чемпионат.comиещё 1

Руководство «Ювентуса» обсуждало, что португальский нападающий Криштиану Роналду подписал тайное соглашение о зарплате с клубом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Роналду подписал тайное соглашение с «Ювентусом»
Фото: пресс-служба клуба "Манчестер Юнайтед"пресс-служба клуба "Манчестер Юнайтед"

Речь идёт о соглашении, которое «Ювентус» заключил с некоторыми футболистами в период распространения коронавирусной инфекции. Игроки согласились на снижение зарплаты, чтобы через время неофициально получить деньги.

В рамках продолжающегося расследования прокуратуры о финансовых махинациях «бьянконери» были изучены переговоры руководства клуба о соглашении с Роналду.

20 апреля 2021 года глава юридического отдела «Ювентуса» Чезаре Габазио написал в мессенджере: «Первый, кто готов подписать, – Криштиану».

Через три дня, 23 апреля, секретарь клуба Паоло Морганти написал в том же групповом чате: «Криштиану подписал. У него есть копии всех документов». «Хорошо!» – ответил тогдашний спортивный директор «Ювентуса» Федерико Керубини.

Прокуратура считает, что речь в этой беседе идёт именно о тайном соглашении с Роналду на € 19,9 млн.

Футбол,Криштиану Роналду,
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