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Дубль Мбаппе принёс Франции разгромную победу на Нидерландами

Сегодня, 25 марта, завершался матч 1-го тура в рамках отбора на чемпионат Европы между Францией и Нидерландами. Команды играли на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени. Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Дубль Мбаппе принес Франции разгромную победу на Нидерландами
© Instagram (организация запрещена в России)

Антуан Гризманн открыл счёт на третьей минуте. Очень быстро вышли вперёд французы. На левом краю штрафной Мбаппе получил мяч от Коло Муани и прострелил в центр, а розововолосый Гризманн мощным ударом вколотил мяч в левый нижний угол.

Деотшанкюль Юпамекано укрепил преимущество на восьмой минуте. Антуан Гризманн прострелил к воротам. Мяч попал в Яспера Силлессена, голкипер неловко сыграл — вместо того чтобы поймать мяч в руки, он пошёл на него корпусом. В итоге от правого бока Яспера мяч отрикошетил в штрафную, из которой выскочил Юпамекано, буквально протолкнувший мяч за линию ворот.

Килиан Мбаппе довёл счёт до разгромного на 21-й минуте. Орельен Тчуамени покатил мяч вперёд, где Рандаль Коло Муани в последний момент увернулся от него, пропустив мяч на Мбаппе, который в одиночестве получил мяч в штрафной и нанёс резкий удар в правый нижний угол. В конце второго тайма Мбаппе оформил дубль.

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