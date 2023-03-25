Нападающий "Динамо" заявил о готовности завершить карьеру в 36 лет

Нападающий футбольного клуба "Динамо" Федор Смолов в видео на YouTube-канале бело-голубых высказался о соперничестве с форвардом Константином Тюкавиным, а также заявил, что готов завершить карьеру в 36 лет.

"Плюс Кости в том, что я ощущаю конкуренцию. У него действительно хорошее будущее и хорошие данные. Конкуренция хороша тем, что она справедлива. Желаю Косте обойтись без травм и продолжать прогрессировать. В 36 лет готов закончить, и пусть играет (смеется)", — сказал Смолов.

В январе прошлого года Смолов заключил контракт с "Динамо". Он является воспитанником клуба. В 2007 году игрок впервые дебютировал за бело-голубых в чемпионате России. Предыдущим клубом форварда был столичный "Локомотив". Вместе с командой он стал серебряным и бронзовым призером чемпионата России, двукратным обладателем национального кубка и победителем Суперкубка России. В текущем сезоне Смолов принял участие в 16 матчах своей команды в Российской премьер-лиге (РПЛ). Форвард забил семь голов (три с пенальти) и отдал две голевых передачи.