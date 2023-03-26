Мбаппе назвал цель сборной Франции на Евро-2024

Капитан сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе рассказал о задачах, который ставит перед собой в национальной команде.
В пятницу французы разгромили дома команду Нидерландов со счетом 4:0 в матче отборочного турнира чемпионата Европы. Мбаппе сделал дубль и обошел Карима Бензема в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции. Нынешний капитан французской сборной забил 37 й и 38 й голы за национальную команду.
— Я ставлю себя на место людей, которые сидят перед телевизором и говорят, что мы не выиграем. Мы можем заявить, что играем в лучших клубах мира, что у нас есть игроки, которые являются одними из лучших на своих позициях. Необходимо двигаться вперед, чтобы выигрывать титулы. Цель в том, чтобы отобраться на чемпионат Европы, а затем выиграть его, — приводит слова Мбаппе L’Equipe.
Мбаппе стал капитаном «трехцветных» в марте, он сменил в этой роли вратаря лондонского «Тоттенхэма» Уго Льориса, который завершил выступления за команду после чемпионата мира 2022 в Катаре.
В понедельник сборная Франции сыграет на выезде с ирландцами в отборе чемпионата Европы.