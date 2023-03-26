Мбаппе назвал цель сборной Франции на Евро-2024

— Я ставлю себя на место людей, которые сидят перед телевизором и говорят, что мы не выиграем. Мы можем заявить, что играем в лучших клубах мира, что у нас есть игроки, которые являются одними из лучших на своих позициях. Необходимо двигаться вперед, чтобы выигрывать титулы. Цель в том, чтобы отобраться на чемпионат Европы, а затем выиграть его, — приводит слова Мбаппе L’Equipe.