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Мбаппе заявил, что ставит перед собой цель выиграть чемпионат Европы

Капитан сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе рассказал о задачах, который ставит перед собой в национальной команде.

Мбаппе назвал цель сборной Франции на Евро-2024
© Матч ТВ

В пятницу французы разгромили дома команду Нидерландов со счетом 4:0 в матче отборочного турнира чемпионата Европы. Мбаппе сделал дубль и обошел Карима Бензема в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции. Нынешний капитан французской сборной забил 37 й и 38 й голы за национальную команду.

— Я ставлю себя на место людей, которые сидят перед телевизором и говорят, что мы не выиграем. Мы можем заявить, что играем в лучших клубах мира, что у нас есть игроки, которые являются одними из лучших на своих позициях. Необходимо двигаться вперед, чтобы выигрывать титулы. Цель в том, чтобы отобраться на чемпионат Европы, а затем выиграть его, — приводит слова Мбаппе L’Equipe.

Мбаппе стал капитаном «трехцветных» в марте, он сменил в этой роли вратаря лондонского «Тоттенхэма» Уго Льориса, который завершил выступления за команду после чемпионата мира 2022 в Катаре.

В понедельник сборная Франции сыграет на выезде с ирландцами в отборе чемпионата Европы.

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