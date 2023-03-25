Ибрагимович стал самым возрастным игроком в истории Евро

Ибрагимович принял участие в матче первого квалификационного раунда Евро 2024 против Бельгии в возрасте 41 года, 5 месяцев и 21 день. До этого самым возрастным футболистом в истории Евро был итальянский голкипер Дино Дзофф. Он в 1983 году принял участие в матче со Швецией в возрасте 41 года и 3 месяца. Напомним, матч, который прошел на стадионе "Френдс-Арене" в Стокгольме, закончился победой бельгийцев со счетом 3:0. Все три мяча забил нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку.