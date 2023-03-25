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42 минуты назад

Форвард сборной Швеции Ибрагимович стал самым возрастным игроком в истории Евро

Газета.Ruиещё 1

Нападающий национальной команды Швеции Златан Ибрагимович стал самым возрастным игроком в истории отборочных и финальных турниров к чемпионатам Европы.

Ибрагимович стал самым возрастным игроком в истории Евро
Фото: TwitterTwitter

Ибрагимович принял участие в матче первого квалификационного раунда Евро 2024 против Бельгии в возрасте 41 года, 5 месяцев и 21 день. До этого самым возрастным футболистом в истории Евро был итальянский голкипер Дино Дзофф. Он в 1983 году принял участие в матче со Швецией в возрасте 41 года и 3 месяца. Напомним, матч, который прошел на стадионе "Френдс-Арене" в Стокгольме, закончился победой бельгийцев со счетом 3:0. Все три мяча забил нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

Форвард отличился на 35-й, 49-й и 83-й минутах. Ему дважды ассистировал нападающий Доди Лукебакио. Один голевой пас отдал нападающий Йохан Бакайоко. После первого сыгранного матча сборная Бельгии делит с командой Австрии первую строчку в турнирной таблице отборочной группы F. Обе команды набрали по три очка.

27 марта сборная Швеции проведет встречу с командой Азербайджана. Национальная команда Бельгии 28 марта встретится со сборной Германии.

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