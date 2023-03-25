Булыкин рассказал, чем ему интересна квалификация Евро-2024

«Конечно, буду смотреть отборочные матчи Евро-2024. Интересно, кто в какой форме, кто с кем играет. Тем более, что участвуют все сильнейшие сборные Европы. Буду следить за всеми. Интерес вызывают и итальянцы, и англичане, и нидерландцы, и французы. За всеми будет любопытно наблюдать», — приводит слова Дмитрия Булыкина Vprognoze.ru.