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Булыкин рассказал, чем ему интересна квалификация Евро-2024

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин рассказал, чем привлекает его внимание стартовавшая квалификация чемпионата Европы-2024.

Булыкин рассказал, чем ему интересна квалификация Евро-2024
© ТАСС

«Конечно, буду смотреть отборочные матчи Евро-2024. Интересно, кто в какой форме, кто с кем играет. Тем более, что участвуют все сильнейшие сборные Европы. Буду следить за всеми. Интерес вызывают и итальянцы, и англичане, и нидерландцы, и французы. За всеми будет любопытно наблюдать», — приводит слова Дмитрия Булыкина Vprognoze.ru.

Всего в квалификации к чемпионату Европы 2024 года принимает участие 53 нациоанльные сборные, из которых 24 выйдут в финальную часть турнира.

Евро-2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

Сборная России в квалификации Евро-2024 участия не принимает.

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