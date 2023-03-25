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1 час назад

Сборная Нидерландов по футболу установила антирекорд более чем столетней давности

Газета.Ru

Сборная Нидерландов по футбол в матче первого тура отборочного цикла чемпионата Европы — 2024 с Францией установила антирекорд более чем столетней давности.

Сборная Нидерландов по футболу установила антирекорд более чем столетней давности
Фото: газета.ругазета.ру

Голландцы к 21-й минуте встречи проигрывали со счетом 0:3, что с ними не происходило с 1919 года.

В итоге французы разгромили соперника со счетом 4:0 в первом матче Роналда Кумана после возвращения на пост главного тренера сборной Нидерландов.

Забитыми мячами отметились Антуан Гризманн, Деотшанкюль Юпамекано и Килиан Мбаппе (дважды).

На пятой добавленной к основному времени минуте форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай не смог реализовать пенальти.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

27 марта Франция сыграет с национальной командой Ирландии. В этот же день подопечные Кумана сыграют с Гибралтаром.

Ранее сообщалось, что хет-трик Ромелу Лукаку принес сборной Бельгии победу над Швецией в матче отбора на Евро-2024.

Футбол,Килиан Мбаппе,Роналд Куман,Антуан Гризманн,
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