Сборная Нидерландов по футболу установила антирекорд более чем столетней давности

Сборная Нидерландов по футбол в матче первого тура отборочного цикла чемпионата Европы — 2024 с Францией установила антирекорд более чем столетней давности.

Фото: газета.ру газета.ру

Голландцы к 21-й минуте встречи проигрывали со счетом 0:3, что с ними не происходило с 1919 года.

В итоге французы разгромили соперника со счетом 4:0 в первом матче Роналда Кумана после возвращения на пост главного тренера сборной Нидерландов.

Забитыми мячами отметились Антуан Гризманн, Деотшанкюль Юпамекано и Килиан Мбаппе (дважды).

На пятой добавленной к основному времени минуте форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай не смог реализовать пенальти.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

27 марта Франция сыграет с национальной командой Ирландии. В этот же день подопечные Кумана сыграют с Гибралтаром.