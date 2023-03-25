Медведев признал, что системе Fan ID необходима корректировка

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал функционирование механизма Fan ID (паспорта болельщика). Он отметил, что система нуждается в корректировке, пишет ТАСС.

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Медведев подчеркнул, что не считает себя специалистом по Fan ID. Вместе с тем, заметил он, паспорт болельщика вызывает у пользователей немало нареканий и вопросов.

По его словам, введение этого механизма было оправдано во время крупных международных соревнований, так как было необходимо для обеспечения безопасности на турнирах.

В настоящее время, уточнил зампред Совбеза, применение инструмента «приобретает совершенно абсурдные формы». Так, на стадион не пустили семью с грудным малышом потому, что у него не было паспорта болельщика.

На фоне таких происшествий, резюмировал Медведев, следует провести корректировку правил.