Медведев признал, что системе Fan ID необходима корректировка

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал функционирование механизма Fan ID (паспорта болельщика). Он отметил, что система нуждается в корректировке, пишет ТАСС.
Медведев подчеркнул, что не считает себя специалистом по Fan ID. Вместе с тем, заметил он, паспорт болельщика вызывает у пользователей немало нареканий и вопросов.
По его словам, введение этого механизма было оправдано во время крупных международных соревнований, так как было необходимо для обеспечения безопасности на турнирах.
В настоящее время, уточнил зампред Совбеза, применение инструмента «приобретает совершенно абсурдные формы». Так, на стадион не пустили семью с грудным малышом потому, что у него не было паспорта болельщика.
На фоне таких происшествий, резюмировал Медведев, следует провести корректировку правил.
Ранее систему Fan ID раскритиковал заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев. По его мнению, ее введение привело к резкому падению посещаемости матчей. Кроме того, негативные высказывания в адрес механизма позволила себе заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.