Зинченко рассказал, о чём говорил с Мудриком после его перехода в «Челси»

«Что я сказал Мудрику? «Это всё в прошлом, уже неважно, что хотел ты или что хотели другие. Теперь ты игрок «Челси», ты подписал долгосрочный контракт, и у тебя есть только один вариант и один путь: прямо и вперёд».



К сожалению, он не стал игроком «Арсенала», как я хотел! Но такова жизнь», — приводит слова Зинченко Daily Mail.