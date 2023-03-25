«ПАРИ НН» забил пять безответных мячей «Химику» в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу нижегородцев.Голами в этой встрече отметились Вячеслав Кротов (15 я минута), Даниил Корнюшин (16 я), Владислав Яковлев (61 я), Илья Берковский (72 я) и Эдгар Севикян (115 я), матч состоял из трех таймов.