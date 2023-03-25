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1 час назад

«ПАРИ НН» забил пять безответных мячей «Химику» в товарищеском матче

Матч ТВ

«ПАРИ НН» победил «Химик» из Дзержинска в товарищеском матче.

«ПАРИ НН» забил пять безответных мячей «Химику» в товарищеском матче
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу нижегородцев.Голами в этой встрече отметились Вячеслав Кротов (15 я минута), Даниил Корнюшин (16 я), Владислав Яковлев (61 я), Илья Берковский (72 я) и Эдгар Севикян (115 я), матч состоял из трех таймов.

В ближайшем матче 21 го тура МИР РПЛ «ПАРИ НН» примет дома «Локомотив», игра пройдет 1 апреля. Прямую трансляцию смотрите с 13:55 (мск) на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайте matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Эдгар Севикян,Вячеслав Кротов,
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